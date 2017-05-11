Хименес: горжусь командой и фанатами «Атлетико». Мы вернёмся

Защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес поделился впечатлениями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1) и поблагодарил болельщиков за поддержку. «Атлетико» вылетел из турнира, так как в первом матче «Реал» победил со счётом 3:0. В финале «Королевский клуб» сыграет с «Ювентусом».
«Горжусь этой командой, которая боролась до конца. Огромное спасибо болельщикам, которые никогда не переставали верить в нас. Мы вернемся», — написал Хименес на своей странице в социальной сети «Твиттер».