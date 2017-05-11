Зидан: «Реал» нельзя назвать фаворитом в финальном матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом», за который он выступал в качестве футболиста.
«В «Ювентусе» я возмужал и стал более сильным игроком. Это великий клуб. Финальный матч с туринцами станет для меня особенным, поскольку я по-прежнему храню этот клуб в своём сердце. Это будет чудесный финал. Мы проделали схожий путь, и обе команды по праву пробились в решающий раунд. Будем готовиться, но сначала нам предстоит провести важный матч в чемпионате Испании. «Реал» ни в коем случае нельзя назвать фаворитом в поединке с «Ювентусом». Забить туринцам крайне сложно. И оборона — это не единственная сильная сторона «Юве». У них также отличные нападающие», — приводит слова Зидана Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.