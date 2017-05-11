Фанаты «Атлетико» пострадали после нападения на автобус болельщиков «Реала»

За считанные минуты до начала ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал» фанаты хозяев совершили нападение на автобус с болельщиками «сливочных», сообщает The Sun.
Фанаты «Атлетико» стали забрасывать автобус с поклонниками команды противника бутылками и прочими предметами. В происходящее вмешалась полиция, после чего фанаты «Атлетико» стали противостоять уже стражам порядка. В результате стычки с полицией 11 «матрасников» получили лёгкие порезы и ушибы.
Встреча завершилась победой «Атлетико» со счётом 2:1, однако по сумме двух матчей в финал Лиги чемпионов вышел «Реал».