Роналду: «Реал» заслуженно вышел в финал Лиги чемпионов, у нас больше опыта

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2). «Сливочные» пробились в решающий раунд благодаря победе в первой встрече — 3:0. В финале мадридцы сыграют с «Ювентусом».
«Очень рады вновь выйти в финал Лиги чемпионов. Было непросто, но мы это заслужили. Знали, что „Атлетико“ мощно начнёт матч, и им повезло забить два гола, но у нас опытная команда. Мы знали, что один гол „Реала“ убьёт интригу в противостоянии. Мы — »Реал", и у нас больше опыта. В финале просто быть не может, но наша команда будет до конца сражаться за победу в турнире. Думаю, шансы в финале равны. Я в хорошей форме и показал это в прошедших играх", — приводит слова Роналду Marca.