Касемиро: «Реал» не боится «Ювентус», но уважает Игуаина и его партнёров

Полузащитник «Реала» Карлос Касемиро оценил шансы команды в финальном матче Лиги чемпионов с «Ювентусом», отметив в составе туринцев нападающего Гонсало Игуаина.
«Я не удивлён тому, какой гол Дани Алвес забил накануне. Мы не боимся „Ювентус“, но с большим уважением относимся к его игрокам. Игуаин очень силён. Впрочем, Гонсало не один добрался до финала — в „Ювентусе“ собраны отличные игроки в полузащите и защите, где играют мои соотечественники — Дани Алвес и Алекс Сандро. Опасность может исходить не только от одного человека», — приводит слова Касемиро Tuttomercatoweb со ссылкой на Premium Sport.