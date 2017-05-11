Курзава досрочно завершил сезон

Для защитника «ПСЖ» Лейвина Курзавы нынешний сезон завершён. Футболист сообщил, что 11 мая ему предстоит операция по поводу травмы паха, после которой последует период восстановления. По словам 24-летнего защитника, он планирует вернуться в следующем сезоне.
«Сезон для меня завершён! Завтра предстоит операция по поводу травмы паха, вернусь ещё более сильным в следующем сезоне», — написал Курзава на своей странице в «Твиттере».
В текущем сезоне Курзава провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.