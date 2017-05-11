Макманаман: «Висенте Кальдерон» достойно попрощался с еврокубками

Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Стив Макманаман подвёл итог ответного полуфинального матча турнира, в котором «сливочные» уступили «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Тем не менее, в финал вышел «Реал», который в первой встрече на своём поле одержал более крупную победу — 3:0.
«Рад, что побывал здесь в этот особенный вечер. Болельщики создали потрясающую атмосферу. „Висенте Кальдерон“ достойно попрощался с еврокубками», — сказал Макманаман в интервью BT Sport.