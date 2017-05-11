Фердинанд: «Реал» даёт мастер-класс всем в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подвёл итоги ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась победой «матрасников» со счётом 2:1. Тем не менее, в финал вышел «Реал», который в первой встрече на своём поле одержал более крупную победу — 3:0.
«Реал» заслуженно вышел в финал. Эта команда даёт мастер-класс всем в Лиге чемпионов", — сказал Фердинанд в интервью BT Sport.
В финале турнира «Реал» сразится с туринским «Ювентусом».