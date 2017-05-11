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«Атлетико» — «Реал» — 2:1. Видеообзор матча

11 мая 2017, четверг. 03:17. Футбол

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл «Реал». Встреча проходила на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Уже к 16-й минуте встречи «Атлетико» забил два гола. Сначала отличился Сауль, а спустя всего четыре минуты пенальти реализовал Антуан Гризманн. За считаные минуты до перерыва Иско помог «Реалу» один мяч отыграть, а во второй половине встречи команды отличиться не смогли.

В первой встрече «Реал» на своём поле одержал победу со счётом 3:0. Таким образом, «Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов, а «Реал» пробился в финал, где сыграет с «Ювентусом».

Видео лучших моментов матча «Атлетико» — «Реал» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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