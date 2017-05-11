Почеттино может возглавить «Интер»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино является одним из кандидатов на пост наставника миланского «Интера», утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Напомним, руководство нерадзурри уволило с этой должности Стефано Пиоли в связи с неудовлетворительными результатами и теперь подыскивает замену.
Претендентами на пост главного тренера «Интера» также считаются Антонио Конте («Челси»), Диего Симеоне («Атлетико») и Лучано Спаллетти («Рома»). Ранее сообщалось, что новый спортивный директор миланского клуба Вальтер Сабатини провёл долгую встречу с Конте в одном из лондонских ресторанов.
После 35 туров чемпионата Италии «Интер» располагается на седьмом месте в турнирной таблице.