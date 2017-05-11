Зидан надеется, что Бэйл успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил надежду, что полузащитник команды Гарет Бэйл успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов, который будет сыгран 3 июня. Бэйл получил повреждение 23 апреля в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:3).
«Бэйл сейчас восстанавливается. Надеюсь, он вылечится к финалу. Будет здорово, если он поможет команде хотя бы в одном из трёх оставшихся матчей в чемпионате. Хотим, чтобы он как можно скорее вернулся на поле», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.
В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с туринским «Ювентусом».