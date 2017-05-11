К. Навас: я хочу остаться в «Реале» на многие годы

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас поделился впечатлениями от своей игры за «галактикос» в этом сезоне и от полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0, 1:2).
«Я хочу остаться в „Реале“ на многие годы. Я не слушаю, что говорят люди, а просто выполняю свою работу. И я замечаю поддержку фанатов. Это был непростой год для меня. У меня была скомканная предсезонка, из-за чего было тяжело в течение года, но теперь всё отлично. Я рад, что могу играть в матчах такого высокого уровня. Счастлив, что мы вновь достигли финала, нас ждёт непростой соперник», — приводит слова Наваса Goal.
В нынешнем сезоне 30-летний Кейлор Навас провёл 37 матчей, пропустив 47 мячей и отстояв «насухо» в 6 играх