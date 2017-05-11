Анчелотти раскритиковал Рибери за грубую игру на тренировке

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти остался очень недоволен действиями полузащитника Франка Рибери на последней тренировке команды, сообщает Bild.
В ходе двусторонней тренировочной игры французский футболист играл слишком жёстко: сначала он нарушил правила в борьбе с полузащитником Дугласом Костой, затем от него досталось нападающему Томасу Мюллеру и хавбеку Артуро Видалю. Анчелотти подозвал Рибери к себе и настойчиво попросил его играть менее агрессивно. Между ними завязалась словесная перепалка, в которую вмешался и Мюллер.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что в последнее время у Анчелотти с Рибери натянутые отношения, однако итальянский специалист эту информацию опроверг.