«Барселона» подпишет защитника молодёжной команды «Валенсии» Коника

«Барселона» подпишет контракт с защитником молодёжной команды «Валенсии» Мариано Коником, сообщает Marca.
Текущее соглашение 19-летнего аргентинца с «Валенсией» истекает 30 июня, и после окончания его срока действия Коник станет игроком «Барсы». В стане сине-гранатовых рассчитывают на то, что футболист со временем будет одним из основных центральных защитников команды.
До «Валенсии» Мариано Коник выступал также в составе «молодёжки» «Эспаньола». В нынешнем сезоне защитник отыграл 8 матчей в Юношеской лиге УЕФА.