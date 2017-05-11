Годин – болельщикам «Атлетико»: большое спасибо вам за поддержку, мы вернёмся

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин выразил благодарность болельщикам команды после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом». Подопечные Диего Симеоне играли на своём поле и одержали победу со счётом 2:1, однако не смогли выйти в финал, поскольку в первой игре потерпели поражение со счётом 0:3.
«Большое спасибо вам за поддержку. Мы вернёмся и будем продолжать борьбу вместе», — написал уругвайский футболист на своей странице в социальной сети «Твиттер».
В финальном матче Лиги чемпионов «Реал» встретится с туринским «Ювентусом». Игра состоится 3 июня в Кардиффе.