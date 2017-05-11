Мхитарян: я унаследовал многое от отца, но сравнивать нас не имеет смысла

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал, что общего он видит между собой и своим отцом Гамлетом Мхитаряном, выступавшим за ереванский «Арарат» и французский «Валанс». Кроме того, игрок «МЮ» рассказал о своём отношении к работе и игре за клуб.
«Я унаследовал многое от отца, но, думаю, он был быстрее. У него был мощный удар и лучшее голевое чутьё. Мне кажется, я отличаюсь от него, и сравнивать нас не имеет смысла.
Неважно, какие тебе даны умения и навыки от рождения, важно то, что ты над ними работаешь, и работаешь упорно. В таком случае талант будет поддержкой, но если не работать — ничего из тебя не получится.
В АПЛ я улучшил свою скорость и силу, стал другим на футбольном поле. Я стараюсь быть зверем, монстром! Я сражаюсь за каждый мяч и бьюсь изо всех сил. Но за пределом поля я спокоен, никакой агрессии", — приводит слова Мхитаряна официальный сайт «МЮ».