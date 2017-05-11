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Хёнесс уверен, что его могли оправдать и не приговаривать к тюремному заключению

11 мая 2017, четверг. 07:39. Футбол

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс считает, что немецкое правосудие обошлось с ним слишком сурово, отправив за решётку за налоговое преступление. В марте 2014 года Хёнесс ушёл в отставку со своего поста в связи с вынесенным ему приговором по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Он был приговорён к трём с половиной годам тюремного заключения и на свободу вышел в феврале 2016 года. После этого он вновь занял пост главы немецкого гранда.

«Ясно, что в той игре я проиграл СМИ. Я был единственным немцем с явкой с повинной. И тем не менее меня приговорили к тюремному заключению. Оправдательный приговор был бы вполне нормальным развитием событий», — цитирует Хёнесса Blick.

Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Бавария Ули Хёнесс
Новости. Футбол
11 мая 2017, четверг
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