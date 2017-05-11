Симеоне: когда мы говорили o финале ЛЧ, многие думали, что это просто игра слов

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что гордится своей командой. Аргентинский специалист сказал это после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом». «Атлетико» добился победы со счётом 2:1, но в первой игре потерпел поражение со счётом 0:3 и в финал выйти не смог.
«Я счастлив и горжусь своей командой. «Атлетико» вновь показал, за счёт чего борется с «Реалом» и «Барселоной» за самые высокие места. Когда после первой игры мы говорили o финале, многие думали, что это просто игра слов. Но первые 30-35 минут второго матча останутся в истории футбола», — цитирует Симеоне AS.