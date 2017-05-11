Цорк: в «Боруссии» Д не обсуждают вопрос Тухеля публично

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк не стал комментировать информацию о том, что главный тренер команды Томас Тухель покинет свой пост по окончании сезона. Немецкие СМИ в последние дни сообщали о натянутых отношениях между Тухелем и исполнительным директором клуба Ханс-Йоахимом Ватцке.
«Сейчас нам важно спокойно сконцентрироваться на самом важном и существенном. Также на таких вещах, как стратегия, общение и доверие. В «Боруссии» не обсуждают вопрос Тухеля публично», — приводит слова Цорка DPA.