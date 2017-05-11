Кейлор Навас: действия Бензема в матче с «Атлетико» меня не удивили

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас отметил, что его не удивили действия нападающего команды Карима Бензема в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2). При счёте 2:0 в пользу соперника Бензема на лицевой линии разобрался с тремя защитниками и сделал передачу в штрафную площадку на полузащитника Тони Крооса. Удар немца по воротам вратарь Облак отбил, но полузащитник «сливочных» Иско сыграл на добивание и поразил ворота.
«Действия Бензема в матче с «Атлетико» меня не удивили, на тренировках он вытворяет много таких вещей. Мы все знаем о его способностях», — приводит слова Наваса Marca.
В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с туринским «Ювентусом». Игра состоится 3 июня в Кардиффе.