ФИФА продлила дисквалификации футбольных федераций Гватемалы и Кувейта

ФИФА сегодня приняла решение продлить дисквалификации федерации футбола Гватемалы и ассоциации футбола Кувейта. Такое решение было принято на конгрессе ФИФА, который в эти минуты проходит в Манаме.
Членство Кувейта в Международной федерации футбола было приостановлено в мае прошлого года из-за изменений в законодательстве страны в области спорта. Гватемала была дисквалифицирована в октябре 2016 года после нарушения нескольких обязательств перед ФИФА.
Конгресс дал совету ФИФА полномочия снять санкции, когда нарушения будут ликвидированы.