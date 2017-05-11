Источник: Алексис Санчес решил перейти в «Баварию»

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес определился со своим будущим, утверждает Le Parisien.
Согласно информации источника, игрок принял решение со следующего сезона выступать за мюнхенскую «Баварию». Не последнюю роль в решении чилийского футболиста сыграл полузащитник немецкого гранда и его соотечественник Артуро Видаль. Что же касается суммы трансферной операции, то она составит около € 40 млн.
Ранее сам Санчес отмечал, что намерен обсудить вопрос о своём будущем с главным тренером «канониров» Арсеном Венгером по окончании сезона.