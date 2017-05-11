Югович: «Ювентус» — уже сильная и зрелая команда не только в Италии

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса», «Интера» и «Атлетико» Владимир Югович поделился мнением об игре «старой синьоры». Подопечные Массимилиано Аллегри вышли в финал Лиги чемпионов, где их соперником будет мадридский «Реал».
«Ювентус» Аллегри отличается высоким классом, характером и психологией победителя. «Ювентус» — уже сильная и зрелая команда не только в Италии, но и на международном уровне. Она произвела на меня сильное впечатление в полуфинальных баталиях с «Монако», — приводит слова Юговича Bernabeu Digital.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе.