Ж. Боатенг намерен обсудить с Анчелотти свои перспективы в «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг не очень доволен своим положением в команде, утверждает Kicker.
Футболисту очень не понравилось, что в полуфинальном матче Кубка Германии с дортмундской «Боруссией» (2:3) он оказался на скамейке запасных, уступив место Матсу Хуммельсу и Хави Мартинесу. Поэтому Боатенг решил обсудить с главным тренером команды Карло Анчелотти и руководством клуба свои перспективы в немецком гранде.
В нынешнем сезоне Боатенг в Бундеслиге сыграл всего 11 матчей, однако у него были травмы. Игрок отметился одной голевой передачей.