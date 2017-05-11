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Ж. Боатенг намерен обсудить с Анчелотти свои перспективы в «Баварии»

11 мая 2017, четверг. 13:27. Футбол

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг не очень доволен своим положением в команде, утверждает Kicker.

Футболисту очень не понравилось, что в полуфинальном матче Кубка Германии с дортмундской «Боруссией» (2:3) он оказался на скамейке запасных, уступив место Матсу Хуммельсу и Хави Мартинесу. Поэтому Боатенг решил обсудить с главным тренером команды Карло Анчелотти и руководством клуба свои перспективы в немецком гранде.

В нынешнем сезоне Боатенг в Бундеслиге сыграл всего 11 матчей, однако у него были травмы. Игрок отметился одной голевой передачей.

Источник: Kicker Сообщить об ошибке
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Бавария Жером Боатенг
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11 мая 2017, четверг
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