«Анжи» прошёл лицензирование РФС на сезон-2017/18

«Анжи» успешно прошёл лицензирование РФС и допущен к участию в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза в следующем сезоне. Клуб представил все необходимые документы, не нарушая сроков их подачи для прохождения этой процедуры, и в комиссии Российского футбольного союза по лицензированию единогласно приняли решение, что «клуб соответствует требованиям руководства РФС по лицензированию футбольных клубов в части выполнения всех критериев».
«Бывает, комиссия отказывает в лицензии клубам, и все спорные вопросы в таком случае решаются в специально отведённый апелляционный день. «Анжи» прошёл процедуру лицензирования с первого раза, без замечаний. Работа по подготовке была, можно сказать, кропотливая. В работе были задействованы все службы клуба, а непосредственно координацией и руководством этого процесса занимался генеральный директор клуба, Саид Абдулаев», — цитирует директора по проведению соревнований «Анжи» Абсалутдина Агарагимова, ответственного сотрудника клуба по лицензированию, пресс-служба команды.