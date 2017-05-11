Бьельса: не хочу, чтобы сборная Бразилии стала чемпионом мира

Бывший главный тренер сборной Аргентины Марсело Бьельса не скрывает, что не желает успехов национальной команде Бразилии. Правда, Бьельса признал, что подопечные Тите показывают в настоящее время очень приличный уровень игры.
«Я не хочу, чтобы сборная Бразилия стала чемпионом мира. Но должен сказать, что они на правильном пути», — приводит слова Бьельсы Marca.
По итогам 14 туров отборочного турнира чемпионата мира бразильская сборная набрала 33 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя в лице сборной Колумбии на 9 очков. Аргентина в свою очередь располагается на 5-й строчке, набрав 22 очка.