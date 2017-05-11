Обладатель кубка России-2001/02 в составе ЦСКА возглавил украинскую команду

Бывший футболист ЦСКА, обладатель кубка России сезона-2001/02 Роман Монарёв стал главным тренером клуба «Звезда» (Кропивницкий), выступающего в Премьер-лиге. Как сообщает официальный сайт команды, на этом посту специалист утверждён после того, как некоторое время исполнял обязанности наставника «Звезда»
Монарёв возглавил команду из Кропивницкого в ноябре 2016 года. Под его руководством «Звезда» провела 14 матчей, одержав пять побед, четыре раза сыграв вничью и пять раз потерпев поражения.
Будучи футболистом, Монарёв также становился серебряным призёром чемпионата России в 2002 году в составе ЦСКА. Также в России он выступал за «Аланию», «Торпедо-Металлург», «КАМАЗ», «Луч-Энергию» и другие команды.