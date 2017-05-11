Д. Комбаров: за выходные форму не растеряли, в Пермь едут все игроки «Спартака»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, общаясь с болельщиками в социальной сети «инстаграм», поблагодарил всех с завоеванием чемпионского титула, а также сообщил, что несмотря на первое место, на выездную игру 28-го тура РФПЛ с «Амкаром» поедут все футболисты основного состава.
«Спасибо за поздравление с долгожданным чемпионством. Настрой боевой на оставшиеся три матча. В Пермь все едут. Было три выходных, но мы в хорошей форме и за три дня мы форму не растеряли», — сказал Комбаров.
Матч «Амкар» — «Спартак» состоится в субботу, 13 мая.