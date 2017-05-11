ФИФА утвердила предложение о выборе хозяина ЧМ-2026 на конгрессе в Москве

В ходе конгресса ФИФА, который проходит в Бахрейне, было утверждено предложение о выборе хозяина чемпионата мира 2026 года на конгрессе, который в июне 2018 года состоится в Москве. Об этом сообщает Die Welt.
Ранее сообщалось, что федерации футбола США, Канады и Мексики обратились к ФИФА с просьбой ускорить выбор хозяина чемпионата мира 2026 года. Руководители федераций просили ФИФА определиться до июня 2018 года, на два года раньше запланированного срока.
Ранее только один чемпионат мира проводился в нескольких странах — в 2002 году мундиаль принимали Япония и Южная Корея. Но в трёх странах турнир не проходил никогда.