Голкипер «СКА-Хабаровск» Довбня может продолжить карьеру в РФПЛ

По информации «Чемпионата», вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня попал в сферу интересов клубов РФПЛ и ФНЛ. 30-летний вратарь, не пропускающий уже на протяжении 763 минут, по окончании этого сезона станет свободным агентом и уже сейчас может вести переговоры с потенциальными клубами.
Основным претендентом на голкипера является «Анжи», главный тренер которого Александр Григорян знаком с Довбней по работе в хабаровской команде и «Луче-Энергии». Из клубов Премьер-Лиги интерес к голкиперу проявляет также и пермский «Амкар», а в ФНЛ — «Тамбов» и «Кубань».
В текущем сезоне Довбня провёл 14 матчей (13 в основном составе).