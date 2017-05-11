Экс-наставник сборной Аргентины Бауса возглавил национальную команду ОАЭ

Бывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса возглавил национальную команду ОАЭ. Об этом говорится на официальном сайте федерации футбола страны. Контракт с 59-летним специалистом подписан на два года.
Главная задача, поставленная перед Баусой, – вывести сборную ОАЭ на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России. В группе В отборочного турнира ОАЭ занимают 4-е место, в четырёх очках от 3-й строчки, дающей право принять участие в стыковых матчах.
Первый официальный матч под руководством Баусы сборная Объединённых Арабских Эмиратов проведёт 13 июня с Таиландом.