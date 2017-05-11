Агент: в другой российской команде Павел Врба мог бы быть гораздо более успешным

Виктор Коларжу, глава чешской компании «Спортинвест», которая представляет интересы бывшего наставника ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал, почему у его соотечественника Павла Врбы не получилось добиться высоких результатов с «Анжи» на посту главного тренера.
«Я считаю пана Врбу очень квалифицированным специалистом. Единственное, этот тренер мог бы улучшить знание иностранных языков. К сожалению, русским он не владел так, как требовалось для работы на таком уровне. Это помешало ему проявить все свои позитивные качества. Кроме того, мне кажется, им была допущена ошибка при выборе клуба. В другой команде Павел Врба мог бы быть гораздо более успешным.
Тренер нуждался в большей терпеливости и доверии со стороны руководства. Но для этого ему нужно было попасть в экономически стабильный клуб с чёткой концепцией развития. Достигнуть взаимопонимания с руководителями относительно игровой модели и принципов комплектования команды. Тогда через год-другой результаты работы Врбы могли бы быть совсем иными", — сказал Коларжу.