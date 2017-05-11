Детский фонд получил от Смолова пожертвование за нецензурную лексику Петракова

Фонд «Обыкновенное чудо» получил пожертвование за нецензурную лексику главного тренера «Томи» Валерия Петракова. Об этом сообщила на сайте фонда президент организации Светлана Григорьева. Фонд «Обыкновенное чудо» с 26 ноября 2008 года поддерживает семьи с детьми, имеющими серьёзные проблемы со здоровьем.
Петраков осенью прошлого года пообещал за каждое нецензурное слово переводить на благотворительность по тысяче. Журналисты программы «Культ тура» за три месяца насчитали 55 произнесённых Петраковым матерных слов. За него рассчитался нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов, ставший гостем в одном из эфиров телевизионной программы.
Средства он передал редакторам канала, а они уже перевели всю сумму на счёт благотворительного фонда «Обыкновенное чудо». Деньги направят на реализацию программы «Чудо-спорт».