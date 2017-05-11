«Фенербахче» по-прежнему проявляет интерес к форварду «Краснодара» Смолову

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов по-прежнему интересен «Фенербахче». Тренерский штаб турецкого клуба хочет усилить атаку во время летнего трансферного окна, и 27-летний футболист является одним из кандидатов на переход. Об этом сообщает Milliyet.
В начале апреля появилась информация о том, что Фёдор Смолов может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Футболист входит в шорт-лист «Эвертона».
В текущем сезоне РФПЛ Смолов принял участие в 20 матчах и забил 15 голов. Контракт нападающего с «Краснодаром» действует до лета 2019 года.