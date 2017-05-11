КДК оштрафовал главного тренера «Краснодара» Шалимова на 20 тыс. рублей

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании КДК по итогам 27-го тура РФПЛ.
«По матчу «Оренбург» — «Краснодар»: главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов выходил за пределы технической зоны, за это мы оштрафовали его на 20 тыс. рублей.
По матчу «Арсенал» — «Ростов»: болельщики «Арсенала» скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей. Также болельщики хозяев использовали пиротехнику — за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей.
По матчу «Рубин» — «Уфа»: болельщики «Рубина» скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 40 тыс. рублей. Также спортивный директор «Рубина» Фахриев выходил за пределы технической зоны, за это он оштрафован на 10 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.