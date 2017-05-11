Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в государствах союза

Спортсмены из стран Евразийского экономического союза не должны считаться легионерами в других государствах союза, и на них не должны распространяться количественные ограничения. Сегодня коллегия Евразийской экономической комиссии решила уведомить государства-члены ЕАЭС о необходимости исполнения договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов-легионеров из стран союза, сообщила пресс-служба коллегии. В ЕАЭС на данный момент входят пять государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия.
«Государства-члены, заключив договор о ЕАЭС, взяли на себя обязательства не вводить и не применять ограничения, установленные их законодательствами в целях защиты национального рынка труда в отношении трудовой деятельности, осуществляемой гражданами государств-членов ЕАЭС», — заявила член коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.