«Локомотив» оштрафован на 30 тыс. рублей за выход болельщиков на поле

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании КДК по итогу финала Кубка России «Урал» — «Локомотив» (0:2).
«Болельщики «Локомотива» использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 60 тыс. рублей. Также болельщики «Локо» выбежали на поле, за это клуб оштрафован на 30 тыс. рублей. За неподобающее поведение команд в виде двух красных карточек «Локомотив» и «Урал» получили по 100 тыс. рублей штрафа», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.