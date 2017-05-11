Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какое решение принято на очередном заседании КДК по итогу матча 27-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Томь» (1:0). По ходу матча фанаты красно-белых вывесили несогласованный баннер, за что клуб был оштрафован.
«За несогласованный баннер, вывешенный болельщиками «Спартака» на трибуне во время матча с «Томью», мы оштрафовали клуб на 25 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
«Спартак» оштрафован на 25 тыс. рублей за баннер про «Зенит»
Фото: Championat.com