Ещенко: да, где-то «Спартаку» везло, но ведь везение ещё заслужить надо

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко, который в составе красно-белых стал чемпионом России, рассказал о работе под руководством Массимо Карреры, а также о том, кому он посвящает чемпионство.
«Мы сплотились и объединились с самых первых игр сезона. Итальянский тренер Массимо Каррера здорово мотивировал нас. Он сразу сказал, что мы не просто команда, а семья. Да, где-то нам везло, но ведь везение ещё заслужить надо», — приводит слова Ещенко «Комсомольская правда — Иркутск».
«Девять месяцев назад у меня родилась дочка Аделина, имя которой я тут же набил на левой руке рядом с именем своей старшей дочери Алисы. Я тогда как раз гол забил и посвятил его ей. А сейчас чемпионство посвящаю дочурке и всей своей семье. Вообще, этот год — один из лучших в моей карьере, его я запомню на всю жизнь», — поведал Ещенко.
После окончания сезона защитник приедет в родной Иркутск на детский турнир и обещает привезти медаль чемпиона России.
«Золотую медаль точно привезу. Думаю, мальчишки порадуются. Хочется и кубок захватить, но не знаю, позволят ли. Думаю, если бы мы поехали с Романом Зобниным, возможно, это было бы реально. Но Рома в это время будет в составе сборной России готовиться к Кубку конфедераций», — заявил Ещенко.