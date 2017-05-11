Игонин: похоже, «Зенит» ждёт революция, требующая глобальных финансовых затрат

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о выступлении сине-бело-голубых в этом сезоне под руководством Мирчи Луческу.
«Луческу так и не удалось поставить „Зениту“ быструю комбинационную игру. Ссылки на судейские ошибки и некачественные поля неубедительны: такие команды, как „Зенит“, при грамотном менеджменте и качественной тренерской работе не должны испытывать проблем в чемпионате России.
Победа «Спартака» в чемпионате закономерна. В этом сезоне Массимо Каррере удалось сделать то, чего так и не смог добиться Мирча Луческу, – объединить коллектив и зажечь футболистов общей идеей. «Спартак» хоть и не показал цельной игры, но был объективно сильнее конкурентов, причём не только в заочном, но и в очном противостоянии – весной «Спартак» обыграл и «Зенит», и ЦСКА.
Луческу не смог вернуть «Зениту» чемпионский титул, да и серебряные медали под большим вопросом. Впрочем, подвергать румынского специалиста анафеме не стоит – он, как умел, честно делал свою работу. Но, похоже, «Зенит» ждёт очередная революция, требующая глобальных финансовых затрат. Увы, петербургский клуб последнее время развивается именно по такому пути", — цитирует Игонина «Петербургский дневник».