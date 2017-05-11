Конте не намерен уходить из «Челси»

Итальянский специалист Антонио Конте заявил о намерении продолжать работу на посту главного тренера «Челси» на фоне слухов об интересе к нему со стороны «Интера».
«У меня есть контракт с «Челси» ещё на два года. Логично, что, когда начинаешь работать в новом клубе, будет желание продолжать работать и улучшать свою работу на протяжении многих лет.
Конечно, это моё желание, но сейчас самое главное — достичь нашей цели", — цитирует Конте ESPN FC.
«Челси» под руководством Конте станет чемпионом Англии в пятницу, если обыграет в гостях «Вест Бромвич Альбион».