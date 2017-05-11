Авиакомпании смогут проверить подлинность паспортов футбольных болельщиков

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о запуске сервиса для авиакомпаний по проверке подлинности паспортов футбольных болельщиков (FAN ID).
Для получения доступа к сервису авиакомпаниям следует направить запрос на бланке организации на специальный электронный адрес.
«Сервис по проверке подлинности паспортов болельщиков разработан для тех авиакомпаний, которые будут осуществлять перевозку иностранных болельщиков из-за рубежа в Россию для посещения матчей Кубка конфедераций 2017 года. Для иностранных граждан и лиц без гражданства FAN ID даёт право въезда без оформления визы в течение 10 дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и 10 дней после последнего матча», — заявил заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.
Паспорт футбольного болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года. Паспорт болельщика – обязательный документ для посещения матчей Кубка конфедераций, который необходимо получить после покупки билета. Паспорт футбольного болельщика является именным, оформляется бесплатно и действует при наличии соответствующих билетов на матчи Кубка конфедераций.