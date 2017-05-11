Бадштубер покинет «Шальке», Коноплянка останется в команде

Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель назвал имена игроков, которые останутся и покинут немецкую команду по окончании сезона.
«Мы не будем подписывать контракт с Бадштубером. Тренер обсудил с ним этот вопрос. В субботу мы попрощаемся с ним во время матча с „Гамбургом“. Коноплянка? Он останется в команде, мы уладили формальности. По Абдулу Баба мы ведём переговоры с „Челси“, надеемся, что он будет играть за нас в следующем сезоне.
Что касается других игроков, то мы не будем продлевать контракты с Аого, Ритером, Хунтеларом, Нойманом и Велленройтером", — цитирует Хайделя Goal.