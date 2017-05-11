«Лион» — «Аякс»: стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Лиона» и «Аякса» на ответный полуфинальный матч Лиги Европы.
«Лион»: Лопеш, Рафаэл, Морель, Н'Кулу, Дьякаби, Гоналон, Толиссо, Вальбуэна, Фекир, Корне, Ляказетт.
Запасные: Горжелен, Жалле, Рыбусь, Ферри, Дардер, Тусар, Геззаль.
«Аякс»: Онана, Велтман, Виргевер, Санчес, де Лигт, Зиеш, Классен, Шоне, Дольберг, Траоре, Юнес.
Запасные: Бур, Тете, Ридевальд, Вестерман, ван де Бек, Нерес, Клюйверт.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лион» — «Аякс». Начало — в 22:05 мск.
Первый матч завершился победой «Аякса» со счётом 4:1.