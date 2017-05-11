«Милан» договорился о трансфере Рикардо Родригеса из «Вольфсбурга» за € 18 млн

«Милан» согласовал с «Вольфсбургом» условия перехода левого защитника Рикардо Родригеса.
24-летний футболист перейдёт в итальянский клуб за € 18 млн — это ниже суммы отступных в размере € 22 млн, которая прописана в контракте игрока с «волками». В соглашении клубов также будут бонусы, информирует Football Italia со ссылкой на SportItalia. Ранее сообщалось, что «Милан» согласовал условия контракта с Родригесом.
По итогам 32 туров чемпионата Германии швейцарец принял участие в 24 матчах, став автором двух голов и трёх результативных передач.