Дибала хотел бы сыграть вместе с Зиданом

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высоко отозвался о прославленном французском футболисте Зинедине Зидане, который сейчас тренирует «Реал».
Зидан в качестве игрока выступал за «Ювентус», из которого в 2001 году перешёл в «Реал». Напомним, что «старая синьора» и «сливочные» встретятся в финале Лиги чемпионов.
«Мне бы очень хотелось сыграть вместе с Зиданом, потому что все мы знаем, на что он был способен. Я восхищался его техникой, тем, как он двигается по полю, обходит игроков, делая это очень легко. Все видели, каким великим игроком он был, и теперь он доказывает, что он также отличный тренер.
Думаю, мы могли бы хорошо взаимодействовать на поле», — цитирует аргентинца Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.