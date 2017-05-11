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Дибала хотел бы сыграть вместе с Зиданом

11 мая 2017, четверг. 22:05. Футбол

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высоко отозвался о прославленном французском футболисте Зинедине Зидане, который сейчас тренирует «Реал».

Зидан в качестве игрока выступал за «Ювентус», из которого в 2001 году перешёл в «Реал». Напомним, что «старая синьора» и «сливочные» встретятся в финале Лиги чемпионов.

«Мне бы очень хотелось сыграть вместе с Зиданом, потому что все мы знаем, на что он был способен. Я восхищался его техникой, тем, как он двигается по полю, обходит игроков, делая это очень легко. Все видели, каким великим игроком он был, и теперь он доказывает, что он также отличный тренер.

Думаю, мы могли бы хорошо взаимодействовать на поле», — цитирует аргентинца Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Зинедин Зидан Пауло Дибала
Новости. Футбол
11 мая 2017, четверг
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