Пьюлис: «Вест Бром» сделает так, чтобы игра с «Челси» была боевой и интересной

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис поделился ожиданиями от матча с «Челси» (12 мая) в 37-м туре АПЛ. Если лондонская команда обыграет «дроздов», то станет чемпионом Англии.
«В этом матче разыгрываются три очка – как для них, так и для нас. И мы, чёрт возьми, сделаем так, чтобы игра получилась боевой и интересной. Не думаю, что Антонио Конте ждёт чего-то другого.
Нужно отдать Антонио и его парням должное за то, что у них есть возможность оформить золотой дубль. Они полностью это заслужили. В этом году они были самыми стабильными и приезжают к нам оформлять титул. Мы же намерены показать свою лучшую игру. У нас есть обязательства перед своими болельщиками», – цитирует Пьюлиса ITV.