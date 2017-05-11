«Аякс», несмотря на поражение от «Лиона», вышел в финал Лиги Европы

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Лион» обыграл «Аякс» на своём поле со счётом 3:1, но этого было мало, что выйти в финал.
Неделю назад в Амстердаме «Аякс» победил со счётом 4:1 и имел комфортное преимущество перед ответной игрой.
Голландская команда открыла счёт на 27-й минуте, когда отличился Каспер Дольберг. Ещё до перерыва хозяева поля сумели отыграться и выйти вперёд — в концовке первого тайма Александр Ляказетт реализовал пенальти, а затем отметился голом с игры. На 83-й минуте третий мяч у французской команды забил Рашид Геззаль. Через несколько минут гости остались вдесятером — с поля был удалён Ник Виргевер, получивший вторую жёлтую карточку. В оставшееся время полным преимущество владел «Лион», но перевести встречу в дополнительное время французы не сумели.
Таким образом, «Аякс» вышел в финал Лиги Европы, который состоится 24 мая на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме.