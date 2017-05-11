«Рубин» отреагировал на перенос матча «Зенита» на «Петровский» интернет-мемом

Пресс-служба «Рубина» использовала интернет-мем, реагируя на новость о переносе матча 29-го тура РФПЛ «Зенит» — «Краснодар» на стадионе «Петровский».
Ранее «Зенит» провёл два матча на новом стадионе, и встреча с «Краснодаром» должна была стать последней в рамках тестовых мероприятий перед Кубком конфедераций, но сегодня стало известно, что матч, намеченный на 17 мая, перенесён на стадион «Петровский». Данная мера позволит полностью подготовить поле стадиона «Санкт-Петербург» к матчам Кубка конфедераций и уберечь газон от дополнительной нагрузки.
«Рубин» в «Твиттере» опубликовал мем «I know what you feel, bro» («Я знаю, что ты чувствуешь, брат»).
Таким образом, «Рубин» напомнил о своих проблемах с переездом на новый стадион «Казань Арена».
Посмотреть сообщение можно в «Твиттере».