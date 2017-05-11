«МЮ» сыграл вничью с «Сельтой» и сойдётся с «Аяксом» в финале Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сельтой» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась со счётом 1:1.
На 17-й минуте Маркус Рашфорд сместился на позицию флангового полузащитника, сделав с левого края отличную подачу на дальнюю штангу, куда забежал Маруан Феллайни, а у бельгийца вышел точный удар в ближний угол. За пять минут до конца основного времени встречи Факундо Ронкалья оказался свободным при отличном навесе Тео Бонгонда и здорово пробил в дальний нижний угол ворот Серхио Ромеро. Вскоре обе команды остались вдесятером: Ронкалья и Эрик Бейи получили красные карточки после потасовки в центре поля.
В первом матче «МЮ» победил «Сельту» со счётом 1:0. Таким образом, команда Жозе Моуринью вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с «Аяксом». Игра пройдёт 24 мая в Стокгольме.